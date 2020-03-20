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13:15   20 Марта 2020
Политика

Песков заявил, что Москву не закроют на карантин

Песков заявил, что Москву не закроют на карантин

Москву не планируются закрывать на карантин в рамках предпринимаемых мер по противодействию коронавирусу нового типа. Об этом в ходе брифинга рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что этот вопрос не обсуждается. Столица страны продолжит жить и работать в привычном режиме.

Ранее в рамках противодействия коронавирусу власти России закрыли границы со всеми странами, а также ограничили воздушное сообщение. Кроме того, расширены меры диагностики заболевания на общественном транспорте международного и междугороднего сообщения.

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Автор: Борис Нестеров
#москва #песков #карантин #коронавирус

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