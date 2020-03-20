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Песков заявил, что Москву не закроют на карантин

Песков заявил, что Москву не закроют на карантин

 Шойгу рассказал о планах США провести учения на Сахалинском и Приморском направлениях

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13:10   20 Марта 2020
Политика

Шойгу рассказал о планах США провести учения на Сахалинском и Приморском направлениях

Шойгу рассказал о планах США провести учения на Сахалинском и Приморском направлениях

США и их союзники планируют провести масштабные учения на Сахалинском и Приморском операционных направлениях. Об этом рассказал глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, отметив, что обстановка в регионе деградирует.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о планах США и их союзников провести учения на Приморском и Сахалинском направлениях, обстановка в регионе деградирует. Об этом министр обороны сообщил в пятницу.

"На фоне стремления США доминировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе военно-политическая обстановка здесь деградирует", — отметил министр обороны. 

Ранее сообщалось, Северный флот готовится к испытательным стрельбам гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Атомная многоцелевая подводная лодка проекта 885 (шифр "Ясень") "Северодвинск" из подводного положения выпустит гиперзвуковую ракету "Циркон" по цели. 

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Автор: Борис Нестеров
#сша #учения #шойгу

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