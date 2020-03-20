Кремль рассказал, почему Путину не нужно проходить тест на коронавирус

Президенту России Владимиру Путину не нужно проходить тест на выявление нового коронавируса. Это обусловлено тем, что у главы государства отсутствуют симптомы заболевания, рассказали в пресс-службе Кремля.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, самочувствие Путина отличное и о продолжает активно работать. При этом те, кто контактирует с главой государства, тесты на коронавирус сдают, что является одной из мер предосторожности.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам, что для безопасности Путина предпринимаются все необходимые меры, в том числе и в отношении его здоровья.