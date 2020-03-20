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 Глава Выборгского района заявил о полной готовности защитить петербуржцев от COVID-19

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Песков заявил, что Москву не закроют на карантин

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13:07   20 Марта 2020
Политика

Кремль рассказал, почему Путину не нужно проходить тест на коронавирус

Кремль рассказал, почему Путину не нужно проходить тест на коронавирус

Президенту России Владимиру Путину не нужно проходить тест на выявление нового коронавируса. Это обусловлено тем, что у главы государства отсутствуют симптомы заболевания, рассказали в пресс-службе Кремля.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, самочувствие Путина отличное и о продолжает активно работать. При этом те, кто контактирует с главой государства, тесты на коронавирус сдают, что является одной из мер предосторожности.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам, что для безопасности Путина предпринимаются все необходимые меры, в том числе и в отношении его здоровья.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #тест #коронавирус

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