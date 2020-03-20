Россия налаживает поставки самолета СМ-92Т на Запад

АО «СмАЗ» по праву считается одним из наиболее старых авиационных предприятий, работающих на территории России. Специализирующийся на изготовлении, переоборудовании, доработке и ремонте авиатехники завод входит в состав Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Тем не менее это не мешает ему выпускать технику гражданского назначения.

Одним из таких самолетов является модель СМ-92Т «Финист». Это многоцелевое транспортное легкомоторное воздушное средство представляет собой цельнометаллический высокоплан, силовая установка которого имеет двигатель Walter M-601 производства компании «Aerotech Slovakia» и воздушный винт. В 1995 году такой самолет на отечественном силовом агрегате совершил кругосветный перелет, в общей сложности преодолев порядка 30 тысяч километров за 160 часов.

В текущем году «СмАЗ» по контракту с чешской компанией должен будет передать ей 12 планеров «Финиста». Как сообщил гендиректор предприятия Сергей Никольский, западные партнеры уже посещали завод с рабочим визитом, во время которого и было принято решение о предоставлении ему сертификата соответствия европейским нормам. Данный документ дает право поставлять на рынок Евросоюза определенные технические разработки. На сегодняшний день в России не так много промышленных предприятий, которые имеют подобный сертификат, и потому для «СмАЗа» очень важно и престижно получить его, добавил Никольский.

Ранее сообщалось, что при обследовании топливных баков новых самолетов американской компании Boeing были обнаружены посторонние предметы. Ими оказались ветошь и фрагменты инструментов.