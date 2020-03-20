«Эхо Москвы» и другие СМИ должны будут удалить всю ложную информацию о коронавирусе со своих ресурсов.

Роскомнадзор потребовал от "Эха Москвы" и прочих СМИ, распространяющих ложную информацию, удалить все фейки о коронавирусе. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Глава ФЗНЦ Александр Малькевич сообщил, что истерия вокруг коронавируса — дело рук недобросовестных СМИ. Так, недавно в своем аккаунте в соцсети журналист "Эха Москвы" Сергей Асланян заявил о массовой истерии в столичном супермаркете. Свой пост он подкрепил снимком из магазина в Турции. Малькевич сообщил, что журналист совершил откровенный подллог.

"Затем он этот пост удалил, но за это время паника распространялась буквально волнообразно: запись процитировало и перепостило огромное количество людей!", - возмущенно написал политик.

Подробную и достоверную информацию о распространении коронавируса в России можно посмотреть на сайте стопкоронавирус.рф.