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 Глава Выборгского района заявил о полной готовности защитить петербуржцев от COVID-19

Глава Выборгского района заявил о полной готовности защитить петербуржцев от COVID-19
Песков заявил, что Москву не закроют на карантин

Песков заявил, что Москву не закроют на карантин

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12:53   20 Марта 2020
Общество

Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы» удалить фейки о коронавирусе

Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы» удалить фейки о коронавирусе

«Эхо Москвы» и другие СМИ должны будут удалить всю ложную информацию о коронавирусе со своих ресурсов.

Роскомнадзор потребовал от "Эха Москвы" и прочих СМИ, распространяющих ложную информацию, удалить все фейки о коронавирусе. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Глава ФЗНЦ Александр Малькевич  сообщил, что истерия вокруг коронавируса — дело рук недобросовестных СМИ. Так, недавно в своем аккаунте в соцсети журналист "Эха Москвы" Сергей Асланян заявил о массовой истерии в столичном супермаркете. Свой пост он подкрепил снимком из магазина в Турции. Малькевич сообщил, что журналист совершил откровенный подллог.

"Затем он этот пост удалил, но за это время паника распространялась буквально волнообразно: запись процитировало и перепостило огромное количество людей!", - возмущенно написал политик.

Подробную и достоверную информацию о распространении коронавируса в России можно посмотреть на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #сми #коронавирус

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