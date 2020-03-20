"Бладшота" выложат в Сеть 24 марта

Одноименная экранизация комикса "Бладшот" будет доступна для просмотра в интернете спустя полторы недели после премьеры фильма.

Картина "Бладшот", основанная на одноименном комиксе, вышла в прокат еще 13 марта. Начиная с 24 числа этого месяца американские зрители получат возможность посмотреть экранизацию в режиме онлайн. Граждане СЩА смогут именно приобрести цифровую версию ленты, а не взять ее на прокат. Об этом заявил представитель корпорации Sony Pictures Тим Ротман.

Такой шаг обусловлен пандемией коронавируса, из-за которой массово закрываются кинотеатры, а премьерные показы фильмов переносятся на неопределенный срок.

Тим Ротман также отметил, что ситуация в мире является "уникальной", поэтому студия приняла такое решение по поводу возможности просмотра киноновинки в домашних условиях.

В скором времени, как сообщают СМИ, будет известно, смогут ли граждане других стран воспользоваться такой же функцией. В компании Sony Pictures отметили, что это зависит от ситуации с кинопрокатом в каждом отдельно взятом государстве. Стоимость покупки будет равняться примерно 20 долларам.