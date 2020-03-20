Аналитик Гойхман допустил повышение цен на нефть и снижение доллара  

Дестабилизация экономики связана с разрывом сделки ОПЕК+ и временным сокращением производства в Китае. Возвращение Пекина к сотрудничеству может исправить положение, снизив доллар до 70-75 рублей, считает аналитик Марк Гойхман.

Современная ситуация на мировых фондовых рынках стала последствием двух факторов – коронавирусной инфекции и разрыва соглашения ОПЕК+. Снижение цены барреля вызвано не только "ценовой войной" Саудовской Аравии, но и сокращением производства на территории КНР.

Китайские власти с успехом купируют опасность распространения COVID-19 и в скором времени могут начать восстановление былого уровня потребления энергоресурсов. В этой ситуации нефть может вырасти до 40 долларов. Курс доллара при этом начнет снижение до 70 долларов, считает аналитик Марк Гойхман, его слова передает Regnum.

На фоне наращивания сил со стороны Пекина общая паника на фондовых биржах также начнет спадать. Спрос на энергоресурсы в такой ситуации должен перемениться, что будет выгодно для всех игроков индустрии.