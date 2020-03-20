Угроза введения новых санкций показывает страх США перед влиянием РФ

Соединенные Штаты крайне недовольны ситуацией с падением цен на нефть, на это указывают их новые угрозы ввести санкции против России.

Такое мнение в беседе с Федеральным бизнес-агентством «Экономика сегодня» выразил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

О том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения против России новых санкций с целью «стабилизировать рынок нефти», ранее сообщило американское издание The Wall Street Journal.

Также газета, ссылаясь на источники в Белом доме, пишет, что Вашингтон намеревается надавить на Эр-Рияд и заставить его вернуться к тем объемам нефти, которые Саудовская Аравия добывала до разрыва соглашения ОПЕК+.

В четверг Трамп высказал предположение, что низкие цены на нефть оказывают «разрушительное» влияние на российскую экономику, поэтому он намерен «в надлежащее время» подключиться к обсуждению российско-саудовских разногласий.

Митрахович, комментируя планы американского руководства, заявил, что санкции являются элементом общего давления на РФ с целью ограничить внешнеполитическую деятельность Москвы.

«В последние 6 лет мы наблюдаем, что ограничения на Москву накладываются по любому поводу, но эффективность этих мер крайне невысока – Россия не меняет политический курс и не идет на поводу у Запада. И США могут как ужесточать уже введенные рестрикции, так и придумывать что-то новое», — отметил эксперт.

Россию, например, могут отключить от международной платежной системы SWIFT или ввести санкции против очередной отрасли и отсечь покупателей. На крайний случай США могут арестовать российские активы за рубежом.

«Мы годами видим, что Штаты иной раз даже не утруждаются поиском повода для новых ограничений. А сейчас как раз повод есть, и достаточно серьезный – Россия не просто влияет на мировую цену барреля, но явно не собирается поддаваться на давление в этом вопросе», — напомнил Митрахович.

Также он напомнил, что американское доминирование, которое создавалось в мире на протяжении долгого времени, сейчас постепенно сдувается – в 1970-х годах половина мирового ВВП производилась в США, а сейчас доля Штатов в мировом ВВП лишь четверть. Поэтому снижается и влияние американских санкций. Белому дому каждый раз приходится просчитывать, как вводимые ограничения скажутся на союзниках и на экономике самих США.

«Введение санкций из-за цен на нефть выглядит наглостью, но исключать такой сценарий не приходится», — добавил преподаватель Финансового университета при российском правительстве.

Несколько лет назад Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заключила со странами, не входящими в картель, соглашение по сокращению нефтедобычи с целью поддерживать уровень цен на нефть на приемлемом уровне. США не присоединились к сделке ОПЕК+ и продолжали наращивать уровень нефтедобычи, получая прибыль за счет самоограничений участников других нефтедобывающих стран, удерживавших стоимость барреля нефти Brent в пределах 60-70 долларов.

В марте 2020 года Саудовская Аравия потребовала, чтобы Россия дополнительно уменьшила добычу нефти на 300 миллионов баррелей, на что Москва ответила категорическим отказом. В результате мировые биржи обрушились и сейчас баррель нефти Brent стоит 30 долларов, а нефть сорта Urals подешевела до 18 долларов за баррель. Таких низких цен на нефть не фиксировалось с 2002 года.

Митрахович, комментируя сложившуюся ситуацию, напомнил, что изначально Трамп приветствовал расторжение сделки ОПЕК+, заявляя, что благодаря этому понизятся и цены на бензин в США, то есть часть экономики – перевозчики – окажутся в выигрыше.

«Но вскоре выяснилось, что радость преждевременна. Низкие котировки барреля и переизбыток нефти на мировом рынке ударил по другой отрасли американской экономики – нефтедобыча, точнее – сланцевая индустрия», — добавил эксперт.

При этом он напомнил, что осенью текущего года в США пройдут президентские выборы и тот факт, что целая отрасль – огромное число избирателей – останется без работы и без доходов, очень беспокоит Белый дом.

«Проблема вполне реальна – сланцевые компании в Техасе на грани разорения, — отметил эксперт. — Так что политика Трампа сейчас напоминает метания – то распад ОПЕК+ он называет хорошим для Америки событием, а то вдруг собирается вернуть в каком-то виде эти договоренности попыткой принудить к ним Москву и Эр-Рияд».

Россия уже доказала, что с ней нет смысла разговаривать на языке ограничений, угроз и ультиматумов, заключил Станислав Митрахович, и что предпримет в этой ситуации администрация Трампа, сейчас предсказать сложно.