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 Шойгу сообщил об отрицательных тестах на коронавирус руководства Минобороны РФ

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12:40   20 Марта 2020
Политика

Шойгу сообщил об отрицательных тестах на коронавирус руководства Минобороны РФ

Шойгу сообщил об отрицательных тестах на коронавирус руководства Минобороны РФ

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу рассказал, что руководство ведомства в полном составе прошло тестирование на коронавирус. Результаты у всех отрицательные.

Глава Министерства обороны Сергей Шойгу рассказал, что руководство ведомства и Генерального штаба прошло тесты на коронавирус. Инфекции ни у кого не обнаружили.

Ранее Сергей Шойгу рассказал, что в связи с распространением коронавируса в стране во всех учреждениях Минобороны введены меры профилактики. Особое внимание уделяется здоровью учащихся в президентских кадетских, суворовских и нахимовских училищ. 

Также Сергей Шойгу рассказал, что в российской армии нет случаев заражения коронавирусной инфекцией. 

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Автор: Яна Либерман
#шойгу #коронавирус

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