Шойгу сообщил об отрицательных тестах на коронавирус руководства Минобороны РФ

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу рассказал, что руководство ведомства в полном составе прошло тестирование на коронавирус. Результаты у всех отрицательные.

Глава Министерства обороны Сергей Шойгу рассказал, что руководство ведомства и Генерального штаба прошло тесты на коронавирус. Инфекции ни у кого не обнаружили.

Ранее Сергей Шойгу рассказал, что в связи с распространением коронавируса в стране во всех учреждениях Минобороны введены меры профилактики. Особое внимание уделяется здоровью учащихся в президентских кадетских, суворовских и нахимовских училищ.

Также Сергей Шойгу рассказал, что в российской армии нет случаев заражения коронавирусной инфекцией.