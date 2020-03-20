Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Роскомнадзор потребовал "Эхо Москвы" удалить фейковую информацию о коронавирусе

Роскомнадзор потребовал "Эхо Москвы" удалить фейковую информацию о коронавирусе

 Леонков рассказал о преимуществах новейшей российской РЛС «Контейнер»

Леонков рассказал о преимуществах новейшей российской РЛС «Контейнер»
Аналитик Гойхман допустил повышение цен на нефть и снижение доллара  

Аналитик Гойхман допустил повышение цен на нефть и снижение доллара  

 Шойгу сообщил об отрицательных тестах на коронавирус руководства Минобороны РФ

Шойгу сообщил об отрицательных тестах на коронавирус руководства Минобороны РФ
Украина получила тревожный сигнал из-за объединения Венгрии и РФ

Украина получила тревожный сигнал из-за объединения Венгрии и РФ

 Как американский школьник выдвинул в Конгресс США кандидата-призрака

Как американский школьник выдвинул в Конгресс США кандидата-призрака
Роскомнадзор потребовал "Эхо Москвы" удалить фейковую информацию о коронавирусе

Роскомнадзор потребовал "Эхо Москвы" удалить фейковую информацию о коронавирусе

 Леонков рассказал о преимуществах новейшей российской РЛС «Контейнер»

Леонков рассказал о преимуществах новейшей российской РЛС «Контейнер»
Аналитик Гойхман допустил повышение цен на нефть и снижение доллара  

Аналитик Гойхман допустил повышение цен на нефть и снижение доллара  

 Шойгу сообщил об отрицательных тестах на коронавирус руководства Минобороны РФ

Шойгу сообщил об отрицательных тестах на коронавирус руководства Минобороны РФ
Украина получила тревожный сигнал из-за объединения Венгрии и РФ

Украина получила тревожный сигнал из-за объединения Венгрии и РФ

 Как американский школьник выдвинул в Конгресс США кандидата-призрака

Как американский школьник выдвинул в Конгресс США кандидата-призрака
12:38   20 Марта 2020
Россия

Леонков рассказал о преимуществах новейшей российской РЛС «Контейнер»

Леонков рассказал о преимуществах новейшей российской РЛС «Контейнер»

Новейшая российская загоризонтная радиолокационная станция «Контейнер» будет встроена в систему предупреждения о ракетном нападении и сделает практически стопроцентным контроль над западной воздушной границей РФ.

Об этом в пятницу заявил военный эксперт Алексей Леонков, слова которого приводит «Российская газета».

«Практически все, что может летать, будет отслеживаться нашими станциями», — подчеркнул эксперт.

По его словам, российские военные, благодаря радиолокационной станции «Контейнер» будут четко понимать, какой воздушный объект и с какой скоростью приближается к нашей границе, а также откуда он был запущен. Это позволит своевременно приводить наши системы противовоздушной обороны в боевую готовность.

«Контроль воздуха будет почти стопроцентным», — добавил Леонков.

Леонков рассказал о преимуществах новейшей российской РЛС «Контейнер»

Станция «Контейнер» представляет из себя антенное поле, состоящее из 144 мачт высотой с десятиэтажный дом. Длинна площадки, на которой размещены элементы радиолокационной станции, составляет 1,5 километра, а аппаратный комплекс станции находится в специальных контейнерах.

Загоризонтной станцию называют благодаря ее импульсам, которые «заглядывая» за радиогоризонт, отражаются от ионосферы, облучают объект и передают его «портрет» на пульт управления. При этом «Контейнер» может одновременно сопровождать около 5 000 воздушных объектов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #армия #минобороны #контейнер #рлс #радиолокационная станция #радиолокационная защита

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...