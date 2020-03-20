Беглов остался доволен уровнем безопасности на хлебозаводе «Арнаут»

Губернатор Петербурга побывал на хлебозаводе «Арнаут» - одном из самых крупных производителей хлебобулочных изделий в городе.

Обеспечение города продовольствием в последнее время волнует многих. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов решил успокоить горожан и лично посетил хлебозавод компании «Арнаут», продукцию которого петербуржцы постоянно видят на прилавках магазинов. "Невские новости" сообщают, что градоначальник остался удовлетворен уровнем безопасности производства на заводе.

Позавчера Беглов лично убедился в наличии продуктов питания в магазинах, без предупреждения зайдя в две «Пятерочки» во Фрунзенском районе города.