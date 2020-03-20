ФСБ остановили деятельность трех ячеек ИГИЛ* в России

Сотрудники ФСБ обезопасили жителей Крыма, Коми и Ростовской области от пособников запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

В ходе оперативных действий правоохранители задержали участников межрегиональной сети, которая занималась сбором денег для боевиков на территории РФ. Всего злоумышленникам было перечислено около 2 миллионов рублей, передает телеканал RT.

Сотрудники ФСБ и Росфинмониторинга задержали жителей Республики Коми, Крыма и Ростовской области. Они изъяли у злоумышленников документальные материалы и инструменты, которые те использовали для перевода денежных средств. Ранее правоохранители в Московской области задержали еще одного пособника ИГИЛ.