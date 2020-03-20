Историки сочли Николая II предателем России, а Горбачева — жертвой сговора

Что общего у последнего российского императора Николя II и последнего руководителя СССР Михаила Горбачева? Об этом историки и политологи рассуждали на круглом столе в Медиагруппе «Патриот» в 103-летнюю годовщину отречения царя от престола.

Гостей встречал сам Николай II. Но не живой. Цифровая копия на проекторе. Он сразу заинтересовал зампредседателя ЦК партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича.

«О, царь!», — воскликнул коммунист с интонацией героя легендарного фильма Гайдая. «Как настоящий», — согласился модератор мероприятия Евгений Зубарев.

На этом комплиментарные слова в адрес последнего российского самодержца закончились. Дальше шла только критика. Политолог Юрий Светов обвинил Николая II в предательстве интересов России из-за вступления в Первую Мировую войну и последующего отречения от престола.

«Представители династии Романовых предали своею династию и свою страну», —заявил историк на дискуссии, темой которой была заявлена, напротив, предательство царя его приближенными.

Еще более хлесткую характеристику царь получил от коммуниста Малинковича. Впрочем, предсказуемо.

«Я считаю, что сволочь царь был. Почему он вошел в войну? Потому что за ним стоял крупный капитал.. <….>. Нажиться они все хотели!», — уверен Малинкович.

Погоня за личной выгодой, спустя почти сто лет, привела, по мнению коммуниста, к развалу другой великой державы — Советского Союза. Виновны в этом — не столько Горбачев, сколько элиты, влиявшие на него.

«Цензуру эти люди критиковали… А вот коронавирус, —внезапно переключился на актуальную повестку Малинкович. — Да если бы никто ничего не знал, то паники бы сейчас не было! И антисептики с гречей никуда бы не исчезли!»

Судя по всему, сам Малинкович раздобыл дефицитный товар. Периодически он протирал антисептиком руки под завистливые взгляды других участников дискуссии.

С защитой советской цензуры категорически не согласился историк и профессор СПбГУ Александр Пученков. Ему строгий надзор государства за информацией нанес в детстве психологическую травму.

«Я в детстве в Калининграде жил. И по польскому ТВ увидел кошку с крыльями. Это рассказывали о последствиях Чернобыля. Можете представить?», — под смешки аудитории поделился Пученков.

«Какой у нас формат разговора? Кошки с крыльями какие-то. Я вас не оскорбляю… но ваши лекции тут никому не интересны, здесь студентов нет!», — возмутился коммунист. «Насчет кошек с крыльями я тоже удивился… Но давайте придерживаться формата», — попытался утихомирить спикера Зубарев.

И все же участники круглого стола оказались единодушны в нескольких моментах. Во-первых, Горбачева и Николая II роднит мягкость и незлобивость. А во-вторых, России не грозит катастрофа 1917 и 1991 годов. По мнению экспертов, опыт усвоен и власти такого сценария попросту не допустят.