Грузия прекратит авиасообщение с другими государствами 21 марта

Грузия в субботу, 21 марта, полностью прекратит авиасообщение с другими странами. Об этом заявил пресс-спикер правительства Ираклий Чиковани.

По данным грузинского правительства, страна прекращает авиационное сообщение с всеми государствами из-за пандемии нового типа коронавирусной инфекции COVID-2019.

За прошедшие сутки в стране заразились ещё три человека. На домашнем карантине по коронавирусу находятся 1575 человек. Под наблюдением медицинских специалистов в больницах 275 пациентов. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Грузии.

Телеканал RT писал, что в Российской Федерации начали тестирование лекарства для борьбы с коронавирусной инфекцией.