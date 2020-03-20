Журналисты ФАН раскрыли схему финансирования "Стратегии" иностранными фондами

Общественное внимание можно привлечь акцентами на существующих проблемах. За счет этого в конечном счете можно оказывать влияние на экономическую и политическую сферы. Такую деятельность, ведет профессор НИУ ВШЭ Александр Сунгуров.

В арсенале профессора насчитывается свыше 150 научных публикаций. Сегодня он занимается активным распространением собственных взглядов в прессе и интернете, пишет ФАН.

Сунгуров оказался под влиянием таких структур, как фонды Макартура и Сороса, Институт Кеннона и других, от которых получал гранты. Это могло сформировать образ жизни профессора, ставшего приверженцем квазилиберальных ценностей, привитых зарубежными партнерами. Ценности эти Сунгуров решил распространять среди россиян с помощью "Стратегии" и Открытого правого университета, от имени которого организовал некоторые лекции в регионах РФ.

По словам самого Сунгурова, названная организация является образовательной, но почему-то не имеет соответствующей лицензии. На сайте НКО "Стратегия" указано, что в организации работают коло 12 экспертов. Среди указанных НКО телефонов один принадлежит сотруднику Санкт-Петербургской школы социальных наук и востоковедения НИУ ВШЭ Георгию Пузанову. В штате ВШЭ и сам Сунгуров.

Оплата производилась следующим образом: фонд Науманна покрывал расходы профессора на питание и проживание. Формально "Стратегия", которую представлял Сунгуров, трат не имела.

Российское представительство фонда Науманна возглавляет Юлиус фон Фрайтаг-Лорингховен, который также председательствует в совете Фонда Бориса Немцова.

ФАН полагает, что выявленной информации достаточно для того, чтобы признать Сунгурова иноагентом. Структура "Стратегия" должна быть ликвидирована. Издание просит правоохранительные органы изучить опубликованные сведения.