Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Роскомнадзор потребовал "Эхо Москвы" удалить фейковую информацию о коронавирусе

Роскомнадзор потребовал "Эхо Москвы" удалить фейковую информацию о коронавирусе

 Леонков рассказал о преимуществах новейшей российской РЛС «Контейнер»

Леонков рассказал о преимуществах новейшей российской РЛС «Контейнер»
Аналитик Гойхман допустил повышение цен на нефть и снижение доллара  

Аналитик Гойхман допустил повышение цен на нефть и снижение доллара  

 Шойгу сообщил об отрицательных тестах на коронавирус руководства Минобороны РФ

Шойгу сообщил об отрицательных тестах на коронавирус руководства Минобороны РФ
Украина получила тревожный сигнал из-за объединения Венгрии и РФ

Украина получила тревожный сигнал из-за объединения Венгрии и РФ

 Как американский школьник выдвинул в Конгресс США кандидата-призрака

Как американский школьник выдвинул в Конгресс США кандидата-призрака
Роскомнадзор потребовал "Эхо Москвы" удалить фейковую информацию о коронавирусе

Роскомнадзор потребовал "Эхо Москвы" удалить фейковую информацию о коронавирусе

 Леонков рассказал о преимуществах новейшей российской РЛС «Контейнер»

Леонков рассказал о преимуществах новейшей российской РЛС «Контейнер»
Аналитик Гойхман допустил повышение цен на нефть и снижение доллара  

Аналитик Гойхман допустил повышение цен на нефть и снижение доллара  

 Шойгу сообщил об отрицательных тестах на коронавирус руководства Минобороны РФ

Шойгу сообщил об отрицательных тестах на коронавирус руководства Минобороны РФ
Украина получила тревожный сигнал из-за объединения Венгрии и РФ

Украина получила тревожный сигнал из-за объединения Венгрии и РФ

 Как американский школьник выдвинул в Конгресс США кандидата-призрака

Как американский школьник выдвинул в Конгресс США кандидата-призрака
11:34   20 Марта 2020
Политика

Журналисты ФАН раскрыли схему финансирования "Стратегии" иностранными фондами

Журналисты ФАН раскрыли схему финансирования "Стратегии" иностранными фондами

Общественное внимание можно привлечь акцентами на существующих проблемах. За счет этого в конечном счете можно оказывать влияние на экономическую и политическую сферы. Такую деятельность, ведет профессор НИУ ВШЭ Александр Сунгуров.

В арсенале профессора насчитывается свыше 150 научных публикаций. Сегодня он занимается активным распространением собственных взглядов в прессе и интернете, пишет ФАН.

Сунгуров оказался под влиянием таких структур, как фонды Макартура и Сороса, Институт Кеннона и других, от которых получал гранты. Это могло сформировать образ жизни профессора, ставшего приверженцем квазилиберальных ценностей, привитых зарубежными партнерами. Ценности эти Сунгуров решил распространять среди россиян с помощью "Стратегии" и Открытого правого университета, от имени которого организовал некоторые лекции в регионах РФ.

По словам самого Сунгурова, названная организация является образовательной, но почему-то не имеет соответствующей лицензии. На сайте НКО "Стратегия" указано, что в организации работают коло 12 экспертов. Среди указанных НКО телефонов один принадлежит сотруднику Санкт-Петербургской школы социальных наук и востоковедения НИУ ВШЭ Георгию Пузанову. В штате ВШЭ и сам Сунгуров.

Оплата производилась следующим образом: фонд Науманна покрывал расходы профессора на питание и проживание. Формально "Стратегия", которую представлял Сунгуров, трат не имела.

Российское представительство фонда Науманна возглавляет Юлиус фон Фрайтаг-Лорингховен, который также председательствует в совете Фонда Бориса Немцова.

ФАН полагает, что выявленной информации достаточно для того, чтобы признать Сунгурова иноагентом. Структура "Стратегия" должна быть ликвидирована. Издание просит правоохранительные органы изучить опубликованные сведения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#стратегия #иноагент

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...