Хлопок бытового газа произошел в жилом доме в центре Перми
Хлопок произошел в многоквартирном доме на улице Чернышевского в Перми. В МЧС России подтвердили информацию.
Во время хлопка бытового газа погиб один человек, он является хозяином квартиры. Разбились стекла в доме, но несущие конструкции не повреждены.
Сейчас сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия. Сотрудниками МЧС выясняются все обстоятельства происшедшего.
Группа пожарных прибывшая на место инциндента ликвидировала горение, вызванное взрывом бытового газа.