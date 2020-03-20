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11:18   20 Марта 2020
Общество

Хлопок бытового газа произошел в жилом доме в центре Перми

Хлопок бытового газа произошел в жилом доме в центре Перми

Хлопок произошел в многоквартирном доме на улице Чернышевского в Перми. В МЧС России подтвердили информацию.

Во время хлопка бытового газа погиб один человек, он является хозяином квартиры. Разбились стекла в доме, но несущие конструкции не повреждены.

Сейчас сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия. Сотрудниками МЧС выясняются все обстоятельства происшедшего.

Группа пожарных прибывшая на место инциндента ликвидировала горение, вызванное взрывом бытового газа.

 

 

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Автор: Руслан Неглинный
#пожар #газ #пермь

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