Хлопок бытового газа произошел в жилом доме в центре Перми

Хлопок произошел в многоквартирном доме на улице Чернышевского в Перми. В МЧС России подтвердили информацию.

Во время хлопка бытового газа погиб один человек, он является хозяином квартиры. Разбились стекла в доме, но несущие конструкции не повреждены.

Сейчас сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия. Сотрудниками МЧС выясняются все обстоятельства происшедшего.

Группа пожарных прибывшая на место инциндента ликвидировала горение, вызванное взрывом бытового газа.