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11:20   20 Марта 2020
Политика

Россия и Польша должны подготовиться к распаду Украины

Россия и Польша должны подготовиться к распаду Украины

Сегодня Украина столкнулась с рядом проблем, самостоятельно решить которые ей будет очень трудно, считает эксперт Станислав Стремидловский. Помимо актуальной в настоящее время угрозы коронавируса, влекущей как медицинские, так и политические, а также экономические проблемы, Киев не может урегулировать ситуацию в Донбассе, где идет гражданская война. Отношения с Россией тоже оставляют желать лучшего.

Проблемы накапливаются как снежный ком, и если власти Незалежной с ними не справятся, то последствия окажутся фатальными. По мнению специалиста, речь идет о расколе страны на несколько кусков. При таком сценарии развития событий западная Украина с большой долей вероятности «всей своей тяжестью обрушится на Польшу».

И здесь уже Варшаве предстоит задуматься, как себя вести в такой ситуации. Исторический опыт, напомнил Стремидловский, указывает на то, что уже дважды из-за Украины между Россией и Польшей возникали конфликты, приводившие к разделу последней. Как правило, недоговороспособность Варшавы по вопросу Незалежной наносит ей значительный вред.

В том случае, если Польша сможет переломить существующую парадигму, отказавшись от стереотипов шестилетней давности, ситуация может измениться. По мнению эксперта, польскому руководству следует начать проводить консультации с властями РФ по будущему Украины. И совместные усилия двух стран помогут избежать «реализации худших сценариев, и не только для украинцев, но и для поляков, и для русских», резюмировал эксперт.

Ранее польский журналист в своей заметке обратил внимание на способность РФ самой справляться с глобальными трудностями и оказывать помощь другим. Так, его поразило, что Москва не отвернулась от своих соотечественников, проживающих на Украине.

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Автор: Олег Королев
#россия #польша #распад украины

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