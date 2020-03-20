Новые излечившиеся от COVID-19 появились в России

Пандемия коронавирусной инфекции несильно, но все же затронула Россию. Все заболевшие были экстренно госпитализированы, чтобы врачи могли немедленно приступить к лечению, что и дало свои результаты.

Количество заболевших COVID-19 в России уменьшилось на четыре человека. Ровно столько пациентов, по сообщениям медиков, исцелились от болезни. Портал стопкоронавирус.рф сообщает, что в итоге общее число выздоровевших россиян достигло девяти человек. Пока исцеление происходит благодаря собственному иммунитету пациентов, поскольку лекарства и вакцины против новой болезни только разрабатываются.

Сегодня стало известно, что в России начались испытания вакцины против COVID-19 на животных. Об этом сообщает информационно-аналитический журнал "Слово и Дело".