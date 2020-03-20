СК РФ возбудил дело по факту гибели ребенка на горнолыжной тренировке

Восьмилетняя девочка скончалась от полученных травм после столкновения с деревом на горнолыжном склоне в Камчатском крае.

Смертельный инцидент с участием несовершеннолетнего ребенка произошел во время тренировки в спортшколе олимпийского резерва "Эдельвейс". По версии правоохранителей, девочка получила серьезные травмы из-за того, что на территории комплекса не были обеспечены должные меры безопасности, пишет телеканал "ЦарьГрад".

При выполнении очередного упражнения школьница покинула пределы горнолыжного склона, где и произошло столкновение с деревом. После инцидента девочку госпитализировали. Оданко спасти ее не удалось. Несовершеннолетняя погибла от полученных травм. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.