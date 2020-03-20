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10:13   20 Марта 2020
Политика

ТАСС покажет интервью Владимира Путина в большом фильме

ТАСС покажет интервью Владимира Путина в большом фильме

Заключительные серии проекта "20 вопросов Владимиру Путину", который с конца февраля выходил на ТАСС, будут показаны в итоговом фильме. 

Интервью больше не будет публиковаться в рамках отдельных серий, пишет издание. Выход следующей серии планировался 23 марта. Фильм включит в себя фрагменты уже обнародованных выпусков, а также новые ответы президента России Владимира Путина на вопросы журналиста. Речь пойдет о свободе слова, роли журналистов в современном мире, об отдыхе и другом. 

Дату выхода фильма назовут позднее. 

"Царьград" сообщал, что президент России рассказал, что верит больше всего "простым людям".

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Автор: Борис Нестеров
#путин #интервью #тасс

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