ТАСС покажет интервью Владимира Путина в большом фильме

Заключительные серии проекта "20 вопросов Владимиру Путину", который с конца февраля выходил на ТАСС, будут показаны в итоговом фильме.

Интервью больше не будет публиковаться в рамках отдельных серий, пишет издание. Выход следующей серии планировался 23 марта. Фильм включит в себя фрагменты уже обнародованных выпусков, а также новые ответы президента России Владимира Путина на вопросы журналиста. Речь пойдет о свободе слова, роли журналистов в современном мире, об отдыхе и другом.

Дату выхода фильма назовут позднее.

"Царьград" сообщал, что президент России рассказал, что верит больше всего "простым людям".