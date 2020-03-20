Таксистов предлагают освободить от транспортного налога

Российское правительство предлагает таксистам налоговые каникулы. Речь идет об освобождении от страховых взносов и фиксированного транспортного налога.

Ситуация эпидемии застала врасплох российских таксистов. Большинство регионов перестало пользоваться услугами такси в связи с распространением коронавируса. Депутат Госдумы Александр Старовойтов предложил облегчить жизнь российским таксистам, избавив их от налогов.

"Совершенно очевидно, что сложившаяся ситуация может усугубить положение легального бизнеса и привести к массовому переходу перевозчиков в теневой сектор экономики", — высказался политик.

Депутат считает необходимым до конца этого года дать отсрочку по выплате процентов кредитных и лизинговых обязательств, возможно, предоставить госсубсидии для покрытия операционных издержек, сообщает NEWS.RU

Правительство РФ предлагает следить за гигиеной автомобилей таксопарков и проводить регулярно дезинфекцию, чтобы не распространять вирус COVID-19.