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Таксистов предлагают освободить от транспортного налога

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10:11   20 Марта 2020
Общество

Таксистов предлагают освободить от транспортного налога

Таксистов предлагают освободить от транспортного налога

Российское правительство предлагает таксистам налоговые каникулы. Речь идет об освобождении от страховых взносов и фиксированного транспортного налога.

Ситуация эпидемии застала врасплох российских таксистов. Большинство регионов перестало пользоваться услугами такси в связи с распространением коронавируса. Депутат Госдумы Александр Старовойтов предложил облегчить жизнь российским таксистам, избавив их от налогов.

"Совершенно очевидно, что сложившаяся ситуация может усугубить положение легального бизнеса и привести к массовому переходу перевозчиков в теневой сектор экономики", — высказался политик.

Депутат считает необходимым до конца этого года дать отсрочку по выплате процентов кредитных и лизинговых обязательств, возможно, предоставить госсубсидии для покрытия операционных издержек, сообщает NEWS.RU

Правительство РФ предлагает следить за гигиеной автомобилей таксопарков и проводить регулярно дезинфекцию, чтобы не распространять вирус COVID-19.

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Автор: Ирина Большунова
#вирус #налоги #такси

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