Силуанов призвал продавать валюту, чтобы стабилизировать рубль

ЦБ сможет стабилизировать курс российского рубля, если будет продавать иностранную валюту, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"Это (продажа валюты — ред.) позволит стабилизировать курс рубля по отношению к другим валютам", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1" .

Кроме того, Силуанов заверил, что у России есть запас нефти как минимум на шесть лет, что позволит бесперебойно выплачивать россиянам зарплаты, пенсии и пособия.

Курс рубля упал после того, как 9 марта страны-участницы ОПЕК+ не смогли договориться об условиях продления соглашения, из-за чего РФ приняла решение выйти из сделки.