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10:01   20 Марта 2020
Экономика

Силуанов призвал продавать валюту, чтобы стабилизировать рубль

Силуанов призвал продавать валюту, чтобы стабилизировать рубль

ЦБ сможет стабилизировать курс российского рубля, если будет продавать иностранную валюту, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"Это (продажа валюты — ред.) позволит стабилизировать курс рубля по отношению к другим валютам", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Кроме того, Силуанов заверил, что у России есть запас нефти как минимум на шесть лет, что позволит бесперебойно выплачивать россиянам зарплаты, пенсии и пособия.

Курс рубля упал после того, как 9 марта страны-участницы ОПЕК+ не смогли договориться об условиях продления соглашения, из-за чего РФ приняла решение выйти из сделки.

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Автор: Руслан Неглинный
#нефть #минфин #силуанов

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