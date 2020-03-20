Запад заставит Украину отказаться от антироссийской политики

Для европейских элит сейчас очень важно убедить Украину завершить конфликт в Донбассе, чтобы затем отменить антироссийские санкции и возобновить экономическое сотрудничество с Москвой в полном объеме.

Такое мнение высказал российский публицист Александр Халдей, выступая в эфире YouTube-канала «PolitWera».

По его мнению, европейские политики поняли, что пришло время надавить на Украину, чтобы та отказалась от идеи вернуть Крым и Донбасс, и завершила войну, так как стратегия поддержки русофобской политики Киева исчерпала себя окончательно.

«Европа поняла, что стратегия сдерживания России при помощи украинской карты исчерпана. Она все свои ресурсы уже отработала, и не приносит больше ничего. А для Демократической партии США сохранение конфликта в сегодняшнем состоянии – сохраняет влияние Демпартии», — приводит «ПолитНавигатор» слова Халдея.

Европа, подчеркнул эксперт, вынужденно демонстрирует приверженность союзническим обязательствам, демонстрируя тем самым свою подчиненность повестке, которую формирует Демократическая партия США. На при этом Европа уже осознает, что дальнейшая демонстрация подчинения будет не выгодна и опасна, так как переходит все границы, и Европа больше не хочет подчиняться американскому истеблишменту.

«Для Европы было очень важно остановить экспансию России на Запад. Но когда Европа поняла, что ресурс России исчерпан, они поняли, что общая ситуация с санкциями, в мире и в экономике, действительно делают сегодня для России дальнейшее движение на Запад невозможным. И в этот момент можно констатировать, что стратегия сдерживания России исчерпала себя», — добавил Халдей.

Всем уже ясно, что заставить Россию бросить Донбасс и вернуть Крым Украине не удастся, а значит продолжение борьбы и санкционной политики не в интересах Европы, особенно сейчас в условиях жесткого экономического спада. Поэтому, уверен Александр Халдей, теперь Европа будет убеждать Киев сворачивать русофобскую политику, начать прямые переговоры с Донбассом и как можно скорее прекращать войну.