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9:41   20 Марта 2020
Общество

Начались испытания нового препарата от COVID-19 в России

Начались испытания нового препарата от COVID-19 в России

Исследователи из России расшифровали причину коронавируса и приступили к испытанию новой вакцины.

Роспотребнадзор сообщил, что на сегодняшний день в РФ проводятся испытания нового препарата от COVID-19. Для безопасности пациентов опыты пока проводятся на лабораторных животных. Распространение вакцины планируется к концу этого года.

Всемирная организация здравоохранения исследует данные о распространении коронавируса зараженных людей без симптомов. По словам ВОЗ, заразиться можно воздушно-капельным путем.

Россия объявила режим повышенной готовности по борьбе с коронавирусом. Все регионы страны перевели учебные заведения на домашнее обучение. Власти РФ отменили все спортивные и массовые мероприятия на время пандемии. На 20 марта количество зараженных возросло до 199 человек. 

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Автор: Илья Романович
#воз #вакцина #коронавирус

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