США намерены повлиять на ситуацию с нефтью

США заявили о серьезных рычагах давления, которыми они намерены повлиять на ситуацию с ценами на нефть. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге, посвященном коронавирусу.

Власти США намерены повлиять на Саудовскую Аравию дипломатическим путем и оказать некоторое давление на Россию с помощью санкций, сообщает Reuters.

"В нужное время я вмешаюсь", — сказал Трамп.

Американский лидер заявил о намерении принудить обе стороны сократить объемы добычи сырья.

Цены на нефть упали в начале марта, когда РФ не смогла договориться с Саудовской Аравией об объемах нефтедобычи, поэтому вышла из сделки ОПЕК.