США намерены повлиять на ситуацию с нефтью
США заявили о серьезных рычагах давления, которыми они намерены повлиять на ситуацию с ценами на нефть. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге, посвященном коронавирусу.
Власти США намерены повлиять на Саудовскую Аравию дипломатическим путем и оказать некоторое давление на Россию с помощью санкций, сообщает Reuters.
"В нужное время я вмешаюсь", — сказал Трамп.
Американский лидер заявил о намерении принудить обе стороны сократить объемы добычи сырья.
Цены на нефть упали в начале марта, когда РФ не смогла договориться с Саудовской Аравией об объемах нефтедобычи, поэтому вышла из сделки ОПЕК.