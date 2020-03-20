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9:24   20 Марта 2020
Экономика

США намерены повлиять на ситуацию с нефтью

США намерены повлиять на ситуацию с нефтью

США заявили о серьезных рычагах давления, которыми они намерены повлиять на ситуацию с ценами на нефть. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге, посвященном коронавирусу.

Власти США намерены повлиять на Саудовскую Аравию дипломатическим путем и оказать некоторое давление на Россию с помощью санкций, сообщает Reuters.

"В нужное время я вмешаюсь", — сказал Трамп.

Американский лидер заявил о намерении принудить обе стороны сократить объемы добычи сырья.

Цены на нефть упали в начале марта, когда РФ не смогла договориться с Саудовской Аравией об объемах нефтедобычи, поэтому вышла из сделки ОПЕК.

 

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Автор: Борис Нестеров
#сша #нефть #трамп

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