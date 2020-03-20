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8:47   20 Марта 2020
Общество

Популярная у русскоязычного населения в Эстонии передача закрылась из-за давления властей

Популярная у русскоязычного населения в Эстонии передача закрылась из-за давления властей

Холдинг Baltijas Mediju Alianse (ВМА), который занимается ретрансляцией российского Первого канала и производством новостей Эстонии и Латвии для русскоговорящего населения, закрывает производство одной из передач из-за давления местных властей.

Речь идет о новостной передаче "Новости Эстонии", сообщает РИА Новости. Руководство холдинга с 19 марта прервало производство ежедневной программы, которая является самой популярной среди русскоязычного населения Эстонии. Кроме того, это единственная передача, которую создала негосударственная служба новостей.

Отмечается, что причиной стало давление местных властей и правоохранительных органов на ВМА. Будут продолжаться трансляции передач с российского Первого канала. 

"Нам больно, что внешние условия не позволяют нам обеспечить работу журналистам. Им доверяли наши зрители, они умели вызвать интерес к событиям в стране", — заявили в холдинге.

Добавим, "Новости Эстонии" выходили в эфир с 2004 года. Аудитория программы в 2019 году составляла 55 тысяч человек.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #эстония #первый канал

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