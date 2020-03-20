В России резко поднялись продажи ноутбуков

В России продажи ноутбуков и персональных компьютеров резко поднялись в марте на фоне перехода многих сотрудников на удаленную работу из-за коронавируса.

Продажи ноутбуков в России в период с 2 по 15 марта в сравнении с предыдущей неделей поднялись на 10%, хотя в прошлом году уровень реализации был ниже на 18%, но в период с 9 по 15 марта продажи выросли уже на 27%, что на 50% превысило прошлогодние показатели, согласно данным исследовательской компании GfK, передает Lenta.ru.

Наибольшим спросом пользуются модели ноутбуков, цены на которые начинаются от 40 тысяч рублей, отмечают аналитики. Россияне решили срочно реализовать свои планы на покупку новых компьютеров, чтобы успеть, пока цены на технику не изменились.