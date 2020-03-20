Бельгийский вирусолог рассказал, как долго продлится эпидемия COVID-19
Бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст рассчитал длительность эпидемии нового коронавируса COVID-19.
По данным ФАН, вирусолог в своих расчетах опирался на ситуацию с новым коронавирусом в Ухане, где впервые с начала эпидемии не было выявлено новых случаев заражения. Ученый предупредил, что в ближайшие дни ожидается значительный рост количества зараженных новым коронавирусом.
Ван Ранст заявил, что инфицированных COVID-2019 будут выявлять в течение многих недель, число летальных исходов продолжит свой рост.
Вирусолог также построил модель, основанную на эпидемиях гриппа в Бельгии. Согласно ей, ситуация вокруг нового коронавируса продлится десять недель.
"Эпидемия в Ухане похожа на это, и, возможно, так же будет и у нас. То есть, это займет некоторое время, и к этому мы должны приготовиться", — заявил ученый.