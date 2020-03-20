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6:37   20 Марта 2020
Общество

МИД РФ направил Парижу ноту из-за ситуации с туристами на корабле Costa Pacifica

МИД РФ направил Парижу ноту из-за ситуации с туристами на корабле Costa Pacifica

Посольство РФ направило ноту МИД Франции из-за ситуации с российскими туристами на круизном лайнере Costa Pacifica.

РИА Новости отмечает, что российские туристы не могут покинуть борт судна, находящегося на рейде близ Марселя. На борту корабля находятся 35 россиян и четверо граждан Белоруссии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российское генконсульство в Марселе и посольство РФ в Париже уже несколько дней предпринимают меры по встрече россиян в Марселе.

Власти Франции до сих пор не предоставили разрешение. В связи с этим диппредставительство России в Париже направило в министерство иностранных дел Франции ноту с просьбой разморозить ситуацию.

Судно Costa Pacifica шло из Буэнос-Айреса  в Барселону. Власти не дают пассажирам лайнера выйти на берег. Известно, что следующей остановкой может стать Генуя, однако это может осложнить отправку туристов в РФ из-за тяжелой эпидемиологической ситуацией в Италии.

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Автор: Ирина Большунова
#франция #коронавирус

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