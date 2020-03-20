РЖД впервые за четверть века изменит тарифы на перевозки грузов

Российская компания РЖД внесет кардинальные изменения в существующую тарифную модель впервые за четверть века. Об этом передает газета "Коммерсантъ".

Соответствующие меры были приняты на фоне пандемии коронавируса, которая значительно снизила погрузки ОАО "РЖД". Новая модель вступит в силу в 2026 году. Предполагается, что она будет основана на индивидуальных тарифах в зависимости от маршрутов и грузов. Это сократит промежуток между тарифными классами, пишет "Коммерсантъ".

Новая модель позволит вводить инвестиционные тарифы и обязательства ship-or-pay, выступающие в качестве гаранта того, что стройка для того или иного бенефициара будет им оплачена.

Аналитики неоднозначно отнеслись к предложениям РЖД, поскольку это может внести непрозрачность. Они поясняют, что перед началом тарифной реформы власти страны должны решить, как и какие отрасли будут получать поддержку РЖД.