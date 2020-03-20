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6:03   20 Марта 2020
Общество

Депутат ЗакСа Ленобласти Петров предложил ввести "кредитные каникулы" из-за коронавируса

Депутат ЗакСа Ленобласти Петров предложил ввести "кредитные каникулы" из-за коронавируса

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести "кредитные каникулы" в связи пандемией нового коронавируса.

РИА Новости сообщает, что соответствующее обращение Петров направил главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной и глава Минфина РФ Антону Силуанову.

В письме Петрова говорится, что многие учреждения и предприятия сейчас переходят на дистанционные формы труда, при этом часть из них вынуждена отправить своих работников в отпуска без сохранения за ними зарплаты.

Депутат отметил, что данные меры, несмотря на их необходимость, бьют по благополучию людей. По его словам, несмотря на вынужденный отпуск без содержания, граждане обязаны погашать кредиты.

Парламентарий напоминает, что ряд зарубежных стран из-за пандемии нового коронавируса ввели меры поддержки населения. В частности, объявляются "кредитные каникулы" или временно приостанавливается оплата ЖКУ.

В письме говорится, что в связи с возможным ужесточением карантинного режима в стране, депутат просит Силуанова и Набиуллину изучить вопрос введения в России режима "кредитных каникул" для людей, которым приходится находиться в вынужденных отпусках без денежного вознаграждения.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #коронавирус

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