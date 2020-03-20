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5:26   20 Марта 2020
Общество

Украинский экс-депутат Герман заявила, что Украину убьет "вирус ненависти"

Украинский экс-депутат Герман заявила, что Украину убьет "вирус ненависти"

"Вирус ненависти» в Украинцах может привести к гибели страны, заявила в эфире украинского телевидения бывший депутат Верховной рады Анна Герман.

РИА Новости отмечают, что таким образом экс-нардеп прокомментировала меры против распространения нового коронавируса на Украине.

По ее мнению, Украина станет лучше, если победит "наихудший вирус в нас — вирус ненависти между людьми". Герман считает, что если жителям страны удастся понять деструктивность "отхода от христианских ценностей", в том числе от "любви к ближнему", то страна погибнет.

Экс-депутат заявила, что только единый народ может быть сильным.

По последним данным Минздрава Украины, в стране зафиксированы 26 случаев заражения новым коронавирусом. Три случая привели к смерти.

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Автор: Руслан Неглинный
#украина #верховная рада #коронавирус

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