Спецрейс из Греции привез в Токио олимпийский огонь

Олимпийский огонь прибыл в Японию для проведения торжественной церемонии.

Специальный рейс приземлился на базе Мацусима (префектура Мияги) военно-воздушных сил самообороны Японии. Ожидается, что там начнется торжественная церемония принятия огня, передает РИА Новости.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа. Международный олимпийский комитет отмечает, что на данный момент нет необходимости переносить Игры из-за пандемии нового коронавируса. Однако, из-за COVID-2019 уже перенесены несколько отборочных соревнований.

В свою очередь член исполкома национального олимпийского комитета (НОК) Японии Каори Ямагути заявил, что Олимпийские игры необходимо отложить.