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4:59   20 Марта 2020
Общество

Италия вышла на первое место по числу жертв пандемии COVID-2019

Италия вышла на первое место по числу жертв пандемии COVID-2019

Число жертв пандемии нового коронавируса COVID-2019 в Италии возросло на сутки на 427. Об этом сообщил глава службы гражданской обороны страны Анджело Борелли.

По его данным, в четверг общее число жертв заболевания в Италии достигло 3405. Напомним, в Китае от COVID-19 умерли 3245 человек.

Также за сутки в Италии было выявлено рекордное число заразившихся — 4,5 тысячи. Как отмечает "Царьград", выздоровели за день 415 пациентов (в общей сложности — 4440).

Таким образом, по числу умерших за последние сутки Италия вышла на первые позиции в мире, передает "360".

Согласно данным ВОЗ, смертность от нового коронавируса для людей младше 39 лет составляет 0,2 процента, а для людей старше 80 — 14,8 процента. Данные показатели объясняют аномально быстрое распространение заболевания и высокую смертность в Италии (5 процентов по сравнению с 3,4 по всему миру). Население Апеннин всегда считалось самым старым в Европе.

Среди итальянцев в среднем возрасте скончались только два человека: 39-летний мужчина с психическими заболеваниями и диабетом и 39-летняя женщина с онкологическим заболеванием.

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Автор: Яна Либерман
#италия #коронавирус

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