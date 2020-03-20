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4:36   20 Марта 2020
Политика

В ООН предложили сократить формат конференции по ДНЯО

В ООН предложили сократить формат конференции по ДНЯО

Председатель Обзорной конференции по ДНЯО Густаво Слаувинен предложил рассмотреть возможное сокращение формата мероприятия в Нью-Йорке ввиду ситуации с распространением коронавируса, сообщил источник в ООН.

Обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия в этом году должна проходить с 27 апреля по 22 мая. Эта конференция является главным событием в сфере контроля вооружений и разоружения и проводится один раз в пять лет.

Слаувинен предложил рассмотреть возможность проведения сессии в сокращенном составе без участия столичных делегаций и провести конференцию на уровне членов постпредств при ООН, сообщил РИА Новости источник во всемирной организации. По словам собеседника агентства, этот вопрос еще не решен.

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в связи с распространением коронавирусной инфекции уже были отменены ряд мероприятий, некоторые из которых отложили на более поздние сроки.

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Автор: Илья Романович
#оон #нью-йорк #конференция #дняо

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