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4:11   20 Марта 2020
Общество

Новые зоны платных парковок обустроят в исторической части Петербурга

Новые зоны платных парковок обустроят в исторической части Петербурга

Власти Петербурга обустроят в исторической части города новые зоны парковок. Об этом сообщает городской комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Новые зоны появятся в Центральном, Петроградском и Адмиралтейском районах города.

В комитете также сообщили, что жители города стали активнее оплачивать парковку после того, как полиция стала передавать чиновникам информацию о нарушителях для рассылки штрафов.

Доход от почасовых платежей вырос вдвое по сравнению с минувшим годом  — до 175 тысяч рублей в день. В целом за 18 дней текущего месяца петербургская казна получила три миллиона рублей.

Общее число нарушений платной стоянки сократилось на 30 процентов. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга на текущий момент обратился в ГИБДД за данными о нарушителях порядка тысячу раз.

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Автор: Кристина Мокроусова
#петербург #парковка #штрафы

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