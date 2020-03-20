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3:44   20 Марта 2020
Общество

Утверждена официальная символика армии ДНР

Утверждена официальная символика армии ДНР

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин утвердил геральдику Народной милиции ДНР. Об этом говорится в соответствующем указе.

Утвержденная символика будет армии будет применяться на официальных бланках, наградах, знаках различия, военном имуществе и в помещениях ее руководства, передает "ПолитНавигатор".

Эмблема Народной милиции ДНР представляет собой изображение золотого двухглавого орла, на груди которого находится щит с нарисованным всадником, поражающим копьем дракона. Армейский флаг повторяет данную символику. Он также дополняется полосами черно-сине-красного цвета знамени республики. Минские соглашения предписывают именовать армию ДНР Народной милицией.

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Автор: Василий Пименов
#днр #пушилин #символика

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