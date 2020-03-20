Российские военные проведут первые испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Первый в 2020 году испытательный запуск российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" пройдет весной.

Первый пуск ракеты морского базирования пройдет с борта фрегата Адмирал Горшков, отмечает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонной промышленности.

Ранее подобные испытательные пуски проходили лишь один раз. Так, "Циркон" запускали минувшей осенью с борта этого же корабля.

Новейшая гиперзвуковая ракета "Циркон" будет иметь скорость девять Махов, что превышает скорость звука в девять раз. Дальность ее полета составляет более тысячи километров. В перспективе данными ракетами будут вооружаться как надводные корабли, так и подлодки российского флота.

В 2018 году послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин представил гиперзвуковое оружие - комплексы "Кинжал" и "Авангард". Позже стало известно о разработке в РФ гиперзвуковой ракеты "Циркон".