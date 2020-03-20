Испытания новой вакцины российскими учеными могут побороть коронавирус

Роспотребнадзор рассказал о начале испытания прототипов вакцины против нового коронавируса COVID-2019, сообщается на сайте ведомства.

Прототипы вакцин были разработаны в ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в сжатые сроки. Вакцины основаны на шести различных технологических платформах. Испытания проводит научный центр Роспотребнадзора.

По информации ведомства, ученые начали проводить эксперименты по формированию иммунитета на чувствительных лабораторных животных, включая низших приматов.

Ожидается, что в рамках проведенных исследований будут определены наиболее безопасные и перспективные прототипы вакцины, обеспечивающие формирование как клеточного, так и гуморального иммунного ответа. Ученые определят состав вакцины, нужную дозу и способ ее введения.

Роспотребнадзор отмечает, что ученые рассчитывают на то, что внедрение вакцины станет возможным уже в четвертом квартале текущего года.