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3:19   20 Марта 2020
Общество

Медики назвали диарею и анорексию главными пищеварительными симптомами коронавируса

Медики назвали диарею и анорексию главными пищеварительными симптомами коронавируса

Исследователи выявили самые распространенные пищеварительные расстройства при коронавирусе. Ими оказались диарея и анорексия.

Помимо кашля, насморка и других респираторных проявлений COVID-19, существуют и ярко выраженные пищеварительные симптомы, сообщают журналы The American Journal of Gastroenterology и Clinical Gastroenterology and Hepatology. Ученые проанализировали пациентов из трех больниц китайского города Ухань, где был зафиксирован первый случай заражения в конце 2019 года.

Выяснилось, что более половины инфицированных страдали пищеварительными расстройствами. Чаще всего встречались жалобы на диарею и анорексию, у больных не было аппетита. Реже среди симптомов отмечались тошнота, рвота и боли в животе. 

Напомним, в мире зарегистрировано более 240 тыс. случаев заражения коронавирусом. Около 10 тыс. человек погибли, более 84 тыс. выздоровели полностью. Наиболее критичная ситуация сложилась в Китае, Италии, Испании, Иране, Германии, Франции.

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Автор: Василий Пименов
#китай #медики #симптомы #пищеварение #коронавирус

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