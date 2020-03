Медики назвали диарею и анорексию главными пищеварительными симптомами коронавируса

Исследователи выявили самые распространенные пищеварительные расстройства при коронавирусе. Ими оказались диарея и анорексия.

Помимо кашля, насморка и других респираторных проявлений COVID-19, существуют и ярко выраженные пищеварительные симптомы, сообщают журналы The American Journal of Gastroenterology и Clinical Gastroenterology and Hepatology. Ученые проанализировали пациентов из трех больниц китайского города Ухань, где был зафиксирован первый случай заражения в конце 2019 года.

Выяснилось, что более половины инфицированных страдали пищеварительными расстройствами. Чаще всего встречались жалобы на диарею и анорексию, у больных не было аппетита. Реже среди симптомов отмечались тошнота, рвота и боли в животе.

Напомним, в мире зарегистрировано более 240 тыс. случаев заражения коронавирусом. Около 10 тыс. человек погибли, более 84 тыс. выздоровели полностью. Наиболее критичная ситуация сложилась в Китае, Италии, Испании, Иране, Германии, Франции.