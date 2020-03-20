Украина самоизолируется от мира из-за пандемии COVID-2019

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2:40   20 Марта 2020
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Режим ЧП может быть введен на всей территории Украины в ближайшие дни, сообщил советник главы МВД Украины Иван Варченко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что при необходимости в стране может быть введен режим ЧП из-за нового коронавируса, передает РИА Новости.

Варченко в своем Facebook сообщил, что в ближайшие дни на Украине должны быть приняты меры чрезвычайного положения. По его словам, решения по объявлению чрезвычайной ситуации в Харьковской, Киевской и Житомирской областях позволяют психологически подготовить жителей страны к данному шагу.

Режим ЧП — особый правовой режим, который может вводиться на Украине или в отдельных ее местностях в случае возникновения особо тяжких чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, создающих угрозу жизни и здоровью значительной части населения. ЧП вводится указом украинского президента и подлежит утверждению Верховной радой.

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Автор: Юлия Яковлева
#украина #чп #коронавирус

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