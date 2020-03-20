Трамп отменит встречу лидеров "большой семерки" из-за нового коронавируса

Американский президент Дональд Трамп отменит встречу лидеров G7, запланированную на июнь в загородной резиденции главы Белого дома Кэмп-Давид.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом. По данным агентства, о данном решении проинформированы все участники встречи.

Ожидается, что лидеры стран-участниц G7 пообщаются по видеосвязи в апреле и мае. G7 — международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент в мире уже заражены более 207 тысяч человек в 166 странах, более 8,6 тысячи человек умерли.