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1:55   20 Марта 2020
Политика

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Трамп отменит встречу лидеров "большой семерки" из-за нового коронавируса

Американский президент Дональд Трамп отменит встречу лидеров G7, запланированную на июнь в загородной резиденции главы Белого дома Кэмп-Давид.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом. По данным агентства, о данном решении проинформированы все участники встречи.

Ожидается, что лидеры стран-участниц G7 пообщаются по видеосвязи в апреле и мае. G7 — международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент в мире уже заражены более 207 тысяч человек в 166 странах, более 8,6 тысячи человек умерли.

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Автор: Руслан Неглинный
#трамп #g7 #коронавирус

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