Документ с экологическими показателями автомобиля станет обязательным в РФ

Новый сопроводительный документ на автомобиль, который будет информировать о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, скоро появится в России.

Новый сопроводительный документ на автомобиль, который будет информировать о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, скоро появится в России. Об этом пишет издание "Новые автомобили".

Новый стандарт ГОСТа предписывает, что документ «этикетка энергоэффективности» должен будет содержать сведения о количестве выделяемого транспортным средством углекислого газа, а также информацию о расходе на 100 километров движения бензина или дизельного топлива, нефтяного или природного газа.

В свою очередь для владельцев электроавтомобилей документ будет содержать сведения о количестве потребляемой электроэнергии и запасе хода.

Согласно ГОСТу, данная документация должна будет входить в общий пакет сопроводительных документов автомобилей, предъявляемый при продаже и покупке авто.