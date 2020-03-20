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1:50   20 Марта 2020
Общество

Документ с экологическими показателями автомобиля станет обязательным в РФ

Документ с экологическими показателями автомобиля станет обязательным в РФ

Новый сопроводительный документ на автомобиль, который будет информировать о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, скоро появится в России.

Новый сопроводительный документ на автомобиль, который будет информировать о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, скоро появится в России. Об этом пишет издание "Новые автомобили".

Новый стандарт ГОСТа предписывает, что документ «этикетка энергоэффективности» должен будет содержать сведения о количестве выделяемого транспортным средством углекислого газа, а также информацию о расходе на 100 километров движения бензина или дизельного топлива, нефтяного или природного газа.

В свою очередь для владельцев электроавтомобилей документ будет содержать сведения о количестве потребляемой электроэнергии и запасе хода.

Согласно ГОСТу, данная документация должна будет входить в общий пакет сопроводительных документов автомобилей, предъявляемый при продаже и покупке авто.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #автомобили

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