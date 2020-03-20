Немецкая экономика находится под угрозой из-за нового коронавируса

Немецкий Институт мировой экономики (IfW) прогнозирует крах экономики Германии из-за пандемии нового коронавируса.

В материале агентства говорится, что ВВП ФРГ упадает на четыре процента, если нынешняя ситуация с COVID-2019 продлится до конца апреля. В случае, если спад пандемии начнется только через три месяца, ВВП Германии опустится на 9 процентов, передает Reuters.

Аналитики международного консалтингового агентства PwC также отмечают, что эпидемия ухудшит экономические показатели Германии и прочих европейских стран.

При реализации обоих негативных сценариев падение экономики Германии в марте ожидается в районе 18 процентов. Ее низкий уровень также будет сохраняться и в апреле.