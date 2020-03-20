Подмосковные ТРЦ могут прекратить работу из-за COVID-2019

Владельцам подмосковных торгово-развлекательных объектов рекомендуется приостановить свою работу в связи с угрозой распространения нового коронавируса COVID-19. Об этом говорится в постановлении губернатора Московской области.

В сообщении на сайте правительства региона говорится, что собственникам торговых центров, торговых комплексов, аутлет-центров и ТРЦ в период повышенной готовности для органов управления и сил системы предупреждения Подмосковья рекомендуется приостановить работу данных объектов, передает РИА Новости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел режим повышенной готовности в регионе в связи с угрозой распространения нового коронавируса. Запрещены мероприятия с участием более пятидесяти человек. Школьники и студенты могут учиться дистанционно.