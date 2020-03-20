HMD Global презентовала кнопочный телефон Nokia 5310 в версии 2020 года

Финская компания HMD Global представила новый кнопочный телефон Nokia 5310 в серии Originals, а также еще три новых смартфона под известным брендом.

Новый кнопочный телефон Nokia 5310 является современной аллюзией на аппарат аналогичной модели, известный поклонникам серии XpressMusic. Новинка сохранила в себе основные характеристики предшественника. Кнопочный 5310 в версии 2020 года имеет экран с тем же разрешением 320 x 240, однако диагональ теперь составляет 2,4 дюйма. Аппарат поддерживает только 2G, то есть телефон можно использовать только для звонков и SMS-сообщений. Основная камера снимает в разрешении VGA. На борту 8 мегабайт оперативной памяти и 16 мегабайт постоянной, но при этом телефон поддерживает SD-карты памяти с объемом до 32 гигабайт.

На презентации в Лондоне также был показан новый смартфон Nokia 5.3, который получил процессор Qualcomm Snapdragon 665. Производитель уверяет, что смартфон может продержаться на одном заряде аккумулятора до двух дней. Среди остальных новинок, представленных HDM Global, бюджетный смартфон Nokia 1.3. Самой главной премьерой вечера стал 5G-смартфон Nokia 8.3.