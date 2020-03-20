Пожар произошел в здании правительства Армении

В Армении произошел пожар в здании правительства. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре, возникшем на четвертом этаже здания правительства Армении, поступило на пульт дежурного Национального центра кризисного управления 19 марта.

На место происшествия прибыли четыре пожарных команды, оперативная группа по противопожарным и спасательным работам, а также группа Национального центра кризисного управления, указано в сообщении на сайте МЧС Армении.

При тушении пожара была задействована автолестница. Возгорание произошло в первом корпусе здания, в котором загорелось офисное имущество. В 22.31 по местному времени (21.31 по мск) пожар был локализован и через 13 минут потушен. Сведений о пострадавших либо их отсутствии не приводится.