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0:14   20 Марта 2020
Общество

Врач Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Врач Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Врач Александр Мясников заявил, что спад коронавируса может случиться уже в апреле 2020 года.

Коронавирус вызывает острое респираторное заболевание, которое обычно является сезонным явлением. Поэтому спад COVID-19 может произойти уже в апреле 2020 года, однако не исключено, что будет и повторная вспышка осенью этого года, сообщает РИА Новости.

По словам Мясникова, не стоит поддаваться панике.

"Индивидуальные риски равны нулю", — отметил доктор.

Врач напомнил, что пока неизвестны точные способы передачи COVID-19. По мнению специалиста, введение карантина необходимо, но скорее всего в этой мере не будет необходимости уже через месяц.

Добавим, на текущий момент в России зарегистрировано 199 случаев заражения коронавирусом. Девять человек выздоровело, никто не погиб. 

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус пандемией. Во многих странах мира вводятся ограничения на время эпидемии: запрещаются массовые мероприятия, закрываются школы и университеты, ограничивается авиасообщение.

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Автор: Юлия Яковлева
#врач #спад #мясников #коронавирус

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