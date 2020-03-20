Врач Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Врач Александр Мясников заявил, что спад коронавируса может случиться уже в апреле 2020 года.

Коронавирус вызывает острое респираторное заболевание, которое обычно является сезонным явлением. Поэтому спад COVID-19 может произойти уже в апреле 2020 года, однако не исключено, что будет и повторная вспышка осенью этого года, сообщает РИА Новости.

По словам Мясникова, не стоит поддаваться панике.

"Индивидуальные риски равны нулю", — отметил доктор.

Врач напомнил, что пока неизвестны точные способы передачи COVID-19. По мнению специалиста, введение карантина необходимо, но скорее всего в этой мере не будет необходимости уже через месяц.

Добавим, на текущий момент в России зарегистрировано 199 случаев заражения коронавирусом. Девять человек выздоровело, никто не погиб.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус пандемией. Во многих странах мира вводятся ограничения на время эпидемии: запрещаются массовые мероприятия, закрываются школы и университеты, ограничивается авиасообщение.