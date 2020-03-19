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23:59   19 Марта 2020
Общество

Врачи Нигера зафиксировали первый случай заражения COVID-19

Врачи Нигера зафиксировали первый случай заражения COVID-19

Коронавирусом заразилась 36-летняя женщина. Она совсем недавно вернулась из путешествия по странам Африки.

Первый случай заражения новым коронавирусом обнаружили в Нигере. Информацию об этом предоставило издание Reuters, ссылаясь на слова министра здравоохранения страны Иди Ийясу Майнасары.

Сообщается, что COVID-19 поразил 36-летнюю женщину, которая ранее путешествовала по странам Африки. Она посетила и Буркина-Фасо, где 18 марта скончался первый пациент от данного заболевания. Коронавирус нового типа COVID-19 активно распространяется на Африканском континенте — случаи заражения зарегистрированы в 35 странах региона, что составляет две трети африканских государств. Напомним, что 31 декабря 2019 года правительство Китая информировало Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Затем врачи установили, что причиной заболевания стал новый тип коронавируса (2019-nCoV). Случаи заражения обнаружены в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и других странах. По последним данным, от него погибли более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 19 марта официально известно о 199 заразившихся.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пандемия коронавируса распространилась уже на две трети африканского континента.

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Автор: Кристина Мокроусова
#африка #нигер #коронавирус

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