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23:49   19 Марта 2020
Политика

В Польше предложили "присоединить" Калининградскую область

В Польше предложили "присоединить" Калининградскую область

Польское издание Gazeta Wyborcza выпустило статью о том, что из-за карантинных мер, предпринимаемых в России в рамках предотвращения рисков распространения коронавируса, Калининградская область якобы оказалась в "полуизоляции". Читатели газеты сочли это поводом для "присоединения" региона.

Жители Калининградской области привыкли совершать покупки в польских магазинах, однако из-за закрытия границ России оказались лишены такой возможности, утверждает автор материала.

В российских магазинах между тем предусмотрели, чтобы запаса продуктов хватило как минимум на месяц, даже если Калининградская область окажется абсолютно изолирована.

В комментариях под материалом польские читатели начали призывать к тому, чтобы "забрать" регион себе. Один из них, под никнеймом Superkuku, высказал мнение, что было бы лучше, если Калининградскую область присоединили к составу Польши. Другой комментатор Ews отметил, что Россия не позволит подобному случиться и будет удерживать регион любой ценой, передает РИА Новости.

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Автор: Василий Пименов
#россия #польша #карантин #коронавирус

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