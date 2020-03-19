В Польше предложили "присоединить" Калининградскую область

Польское издание Gazeta Wyborcza выпустило статью о том, что из-за карантинных мер, предпринимаемых в России в рамках предотвращения рисков распространения коронавируса, Калининградская область якобы оказалась в "полуизоляции". Читатели газеты сочли это поводом для "присоединения" региона.

Жители Калининградской области привыкли совершать покупки в польских магазинах, однако из-за закрытия границ России оказались лишены такой возможности, утверждает автор материала.

В российских магазинах между тем предусмотрели, чтобы запаса продуктов хватило как минимум на месяц, даже если Калининградская область окажется абсолютно изолирована.

В комментариях под материалом польские читатели начали призывать к тому, чтобы "забрать" регион себе. Один из них, под никнеймом Superkuku, высказал мнение, что было бы лучше, если Калининградскую область присоединили к составу Польши. Другой комментатор Ews отметил, что Россия не позволит подобному случиться и будет удерживать регион любой ценой, передает РИА Новости.